Замначальника информационного центра полиции задержали на Кубани при получении взятки

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники собственной безопасности задержали при получении 3 млн рублей по подозрению в коррупции заместителя начальника информационного центра ГУ МВД по Краснодарскому краю, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в четверг.

"Сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России при получении денежных средств в размере 3 млн рублей за якобы содействие в непривлечении к уголовной ответственности граждан задержан заместитель начальника информационного центра ГУ МВД по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении ведомства.

В следственном управлении СК РФ по краю журналистам сообщили, что следователи предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве задержанному ранее заместителю начальника информационного центра ГУ МВД по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника информационного центра ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Ему предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Заместителю начальника ИЦ ГУВД предъявлено обвинение. В настоящее время в отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что, по предварительной версии, полиция расследовала уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих средств в отношении группы лиц, полицейский сообщил родственникам фигурантов, что якобы готов передать должностным лицам 40 млн рублей за бездействие по данному делу. Вначале женщина передала сотруднику 7 млн рублей, а затем еще 3 млн рублей, при получении которых он был задержан.

Главк полиции края проводит служебную проверку, сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей, в случае, если факт совершения им противоправных действий подтвердится, его уволят из органов внутренних дел.