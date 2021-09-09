В Уфе шесть автомобилей попали в ДТП

УФА, 9 сентября. /ТАСС/. Шесть автомобилей столкнулись на улице Сельская Богородская в Уфе. Один из них загорелся. Два человека обратились за медпомощью, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Башкирии в четверг.

"По предварительным данным, 19-летний водитель автомашины ВАЗ-2114, двигаясь со стороны улицы М. Жукова, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Accent и Hyundai Sonata, которые двигались в попутном направлении. От удара отечественный автомобиль допустил наезд на три припаркованные автомашины.

В результате дорожного происшествия за медицинской помощью обратились водитель и пассажир Hyundai Accent", - говорится в сообщении. ВАЗ-2114 загорелся. На месте аварии работают сотрудники полиции и другие службы.