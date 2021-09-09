ГИБДД Москвы нашла водителя, снявшего номера с машины и грубо нарушившего ПДД

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы выявила водителя, который снял регистрационный номер автомобиля, после чего нарушил правила дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Сегодня в различных социальных аккаунтах сети интернет активно обсуждается видео, на котором водитель автомобиля Mercedes нарушает правила дорожного движения, в том числе управляя автомобилем без государственных регистрационных знаков. Мы его нашли и привлекли к ответственности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на водителя составлены административные протоколы за выход на проезжую часть, чрезмерно тонированные стекла, невыполнение законного требования сотрудника полиции, движение по полосе для маршрутных транспортных средств, управление транспортным средством без необходимых документов и за управление автомобилем без государственных регистрационных знаков.

"За езду без номеров предусмотрено наказание вплоть до лишения права управления на срок до трех месяцев, а за невыполнение законного требования сотрудника полиции - вплоть до ареста на 15 суток", - добавили в ГИБДД.