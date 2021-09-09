В Волгограде арестовали подозреваемого в избиении в клубе диджея из Мозамбика

ВОЛГОГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда в четверг арестовал жителя Астрахани, подозреваемого в избиении диджея в ночном клубе города. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Ранее на своей странице в соцсети диджей из Мозамбика Geе (Флавио), студент одного из вузов Волгограда, сообщил, что конфликт в лаунж-баре произошел из-за его отказа поставить музыкальный трек вместо сета. По словам исполнителя, посетитель первым стал его бить, после чего музыкант потерял сознание. По факту причинения травм диджею возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Подозреваемый в избиении диджея - безработный 25-летний житель Астрахани - был задержан полицейскими.

"Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в отношении лица, подозреваемого в избиении диджея в ночном клубе. В отношении З. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 ноября 2021 года", - сказала она.

По версии следствия, в ночь на 5 сентября 25-летний З. и другие лица, действуя группой по предварительному сговору, находясь в помещении бара Gatsby в Центральном районе Волгограда, действуя из хулиганских побуждений, нанесли диджею несколько ударов в область головы.

Вальковская добавила, что постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.