Суд получил жалобы на приговор Олегу Навальному по делу о нарушении санитарных норм

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд получил жалобы Олега Навального, Любови Соболь и Киры Ярмыш на приговоры по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Мосгорсуд поступили жалобы по следующим делам в отношении Любови Соболь, Олега Навального и Киры Ярмыш. Даты судебных заседаний не назначены", - сказал собеседник агентства.

Все трое признаны виновными по ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Подстрекательство к нарушению санитарных норм"). Соболь и Ярмыш приговорены к 1,5 года ограничения свободы каждая, на 1 год лишения свободы условно был осужден Олег Навальный. Координатор московского штаба Навального Олег Степанов (организация "Штабы Навального" признана в РФ экстремистской), муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила Штейн и активист ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Николай Ляскин осуждены на год ограничения свободы каждый. Помимо них, фигурантами дела стали участница группы Pussy Riot Мария Алехина и глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади 23 января находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса.