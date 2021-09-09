В Амурской области подтопленным остается один участок дороги

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Один участок дороги в Михайловском районе Амурской области остается подтопленным. Планируется, что уже 10 сентября с некоторыми ограничениями по нему смогут пустить автотранспорт, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Дорожники продолжают работать на участках, поврежденных паводком. Остается без транспортного сообщения один населенный пункт в области - село Высокое Михайловского района", - говорится в сообщении.

По информации министра транспорта и дорожного хозяйства региона Александра Зеленина, 10 сентября движение автотранспорта частично восстановят. "Завтра там будет открыт проезд по одной полосе", - цитирует пресс-служба министра.

Продолжается работа по восстановлению трех школьных маршрутов. Дети посещают занятия дистанционно.

В Амурской области сейчас проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признали 12 тыс. человек, вода затронула 103 населенных пункта. За весь период повреждены около 1,5 тыс. домовладений, из них порядка 650 признали непригодными, а еще 350 - подлежащими капремонту. Повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона уже оценило общий ущерб в 9 млрд рублей, подсчет продолжается. В регионе ввели режим ЧС федерального характера.