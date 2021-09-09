ВС Судана уточнили, что недалеко от Хартума разбился боевой вертолет

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Тела двух членов экипажа обнаружены на месте катастрофы в среду вертолета ВВС Судана. Об этом, как передает новостной портал Al Youm As Sabi, сообщил в четверг советник по СМИ главнокомандующего вооруженными силами страны бригадный генерал Тахер Абу Хаджа.

В среду агентство SUNA информировало о крушении к югу от Хартума военного самолета. Летательный аппарат упал после полудня в воды Белого Нила в районе Эш-Шегилаб. На место катастрофы были направлены военнослужащие и полицейские, однако поиски были затруднены тем, что в Судане насупил сезон паводков, когда река разливается на несколько километров в разные стороны.

По словам Абу Хаджа, вертолет выполнял тренировочный полет и потерпел катастрофу из-за технической неисправности. Всего на его борту было четыре человека - два пилота и два техника. "В результате усилий по поиску экипажа разбившегося судна были обнаружены и опознаны тела летчика и технического помощника", - сказал генерал.

Согласно информации Sudan Al Youm, три вертолета Ми-24 вылетели накануне с авиабазы, расположенной в 40 км южнее Хартума. Позднее две винтокрылые машины благополучно вернулись обратно, однако третья пропала и, как выяснилось позднее, упала в воды Белого Нила. Как пишет издание, пилоты перед катастрофой на связь не выходили и сигналов бедствия не подавали.