Глава Карелии заявил, что ущерб от лесных пожаров можно будет оценить только через год

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 сентября. /ТАСС/. Оценку ущербу, причиненному пожарами лесам Карелии в июле, можно будет дать только через год, а уже после принимать решение о необходимости санитарных рубок. Об этом ТАСС сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

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"Сосновый лес, вероятно, восстановится. Было очень сухо, огонь шел очень быстро, и не было верховых пожаров. В сосняках мы смотрели кору - она только внешне повреждена. По мнению специалистов, смотреть ущерб нужно через год. Специалисты считают, что значительная часть лесов восстановится", - сказал Парфенчиков.

Восстановлению леса также способствовали интенсивные дожди, которые пришли в Карелию в конце июля. Кроме того, специалисты уже сейчас скорректировали площадь, пройденную огнем. На пике пожароопасный обстановки из-за большого количества дыма, невозможно было точно определить очаги горения.

"То, что мы определяли по дыму, было не очень корректно, потому что лес пострадал участками, в силу даже нашей карельской специфики - озера, реки, болота оставались влажными, хотя их и было меньше, чем обычно из-за атмосферной засухи", - пояснил глава региона. По уточненным данным, общая площадь леса, пройденная пожарами в Карелии за лето, сократилась с 22 тыс. до 18 тыс. га после пешего осмотра территорий специалистами.

По словам Парфенчикова, власти довольны работой арендаторов лесных участков в борьбе с пожарами. Претензии есть лишь к одному из них: сейчас рассматривается вопрос о расторжении с ним договора аренды. "Тут очень просто все: не тушишь лес - уходи", - прокомментировал ситуацию глава республики, не став называть имя предпринимателя.

Изменения в законодательстве

В Карелии также поддерживают предложенные на федеральном уровне изменения в законодательстве, в том числе передачу на федеральный уровень полномочий по тушению лесных пожаров с воздуха. В регионе считают, что реформа системы должна предусмотреть появление единого лесопожарного центра в Северо-Западном федеральном округе, который обеспечат достаточным количеством профессиональных и опытных пожарных-десантников.

"При этом наши республиканские подразделения продолжают работать в пешем формате, а это 46% площади лесного фонда Карелии (доля территории лесного фонда, где применяются наземные силы тушения лесных пожаров - прим. ТАСС), - сказал Парфенчиков.

Лесные пожары в Карелии

В текущем лесопожарном сезоне в Карелии произошло около 300 лесных пожаров. В июле лесопожарная обстановка обострилась в связи с аномальной жарой и атмосферной засухой, впервые зафиксированной в регионе за все время наблюдений. Площадь действующих лесных пожаров превышала 15 тыс. га. С 21 по 30 июля на всей территории Карелии вводился режим ЧС. 20 августа в регионе был отменен особый противопожарный режим в лесах.