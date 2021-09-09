Ремонт театра во Владимире после пожара предварительно оценивается в 844 млн рублей

ВЛАДИМИР, 9 сентября. /ТАСС/. Восстановление Владимирского академического театра драмы, пострадавшего от пожара летом 2020 года, по предварительным данным, обойдется в 844 млн рублей. Сейчас проект реставрации находится на госэкспертизе, сообщил в четверг журналистам директор государственного бюджетного предприятия "Облстройзаказчик" Дмитрий Грибов.

Возгорание площадью 500 кв. метров произошло в здании Владимирского академического театра драмы 29 июня 2020 года, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Пожар начался во время электромонтажных работ. В результате возгорания были серьезно повреждены недавно отремонтированная сцена и зрительный зал, а также фойе театра. В четверг губернатор региона провел совещание, посвященное восстановлению здания после пожара.

"Предварительная стоимость, с которой заходил проектировщик в экспертизу, 844 млн рублей. Окончательно все будет известно к концу сентября, уже будет точно ясно, какова стоимость реконструкции объекта", - отметил Дмитрий Грибов.

Он также уточнил, что после прохождения госэкспертизы проект будет согласован с инспекцией по охране объектов культурного наследия. Примерно половину стоимости восстановления театра составит закупка оборудования. В обновленном театре появится возможность использования3D-декораций, звуковых и визуальных спецэффектов, техника для синхро- и сурдоперевода и тифлокомментирования, что редко встречается в провинциальных театрах. Кроме того, руководство учреждения планирует ввести новые форматы работы.

"Мы хотим, чтобы театр открылся в 10 утра, и сюда могли войти люди, почитать <...>, поговорить с профессиональными людьми, которые занимаются практикой и теорией театра. В перспективе мы хотим в буфете открыть интернет-кафе <...>. Мы совершенно по-новому решим интерьеры музея <...>", - сказал Грибов, добавив, что и в течение дня театр будет знакомить экскурсантов и организованные группы со своей историей на новейшем оборудовании, которое планируется установить в музее. Также труппа начнет проводить открытые репетиции.

29 октября 2020 года по итогам встречи губернатора региона Владимира Сипягина в формате видеоконференции с министром культуры РФ Ольгой Любимовой пресс-служба администрации области сообщила, что власти Владимирской области предварительно претендуют на федеральную помощь в размере 450 млн рублей на ремонт здания Владимирского академического театра драмы.