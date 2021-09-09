Более 40 общин коренных народов Севера получили выплаты после разлива нефти на Таймыре

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Компенсации после разлива нефтепродуктов из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3 получили представители 42 общин коренных малочисленных народов Севера на полуострове Таймыр. Выплаты составили 190 млн рублей, сообщил в четверг председатель правления экспертного центра "Проектный офис развития Арктики" Николай Доронин.

"Мы изначально определили список, в районе 699 человек было в нем, потом за счет дополнения он расширился до 761 человека. <...> Выплаты компенсаций - 190 млн рублей было направлено. Это 42 общины", - сказал он на круглом столе по итогам этнологической экспертизы факторов, обеспечивающих устойчивое развитие коренных малочисленных народов Таймыра.

Как отметил Доронин, такие компенсации составляют лишь незначительную часть в поддержке коренных малочисленных народов Таймыра. "Они понимают, люди, что это временная компенсация, но она лишь "надводная часть айсберга", крайне незначительная, потому что даже если по суммам финансирования - они несопоставимы. Это где-то 10% от общего плана работ", - добавил он.

В сентябре 2020 года старший вице-президент по устойчивому развитию ГМК "Норильский никель" Андрей Бугров сообщал, что в комплексный план по восстановлению экосистемы и развитию традиционного природопользования коренных малочисленных народов Таймыра включили строительство рыбозавода, цехов по переработке оленины и рыбы, создание этнокомплекса с мастерскими по пошиву изделий из меха. Перечень этих мер будет дополняться, отмечается в сообщении.

Об аварии на Таймыре

В мае 2020 года один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3 Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, "дочка" "Норникеля") разрушился. Вылилось 20 тыс. т нефтепродуктов. Арбитраж Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб экологии. Сумму взысканиясуд снизил до 146 млрд рублей. "Норникель" полностью ее оплатил. Летом 2020 года после разлива сообщалось, что общая площадь загрязнения достигла 180 тыс. кв. м.