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Суд в Москве продлил арест акционисту Крисевичу за стрельбу на Красной площади

Крисевича оставят под стражей до 11 ноября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы продлил на два месяца арест художнику и акционисту Павлу Крисевичу. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

"Крисевича оставят под стражей до 11 ноября. Сам подсудимый участвовал в заседании по видеосвязи. Мы обязательно обжалуем это решение суда", - сказал он.

Крисевича обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) за акцию на Красной площади 11 июня. Он дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий выстрел в себя. Как ранее сообщил адвокат, у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411. По делу также проходит журналистка Ника Самусик.

Как сообщал ТАСС адвокат Мансур Гильманов, вину акционист не признает. Ранее Крисевич был дважды подвергнут административному аресту за свои акции: он забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, а в ноябре 2020 года на Лубянке сымитировал распятие.

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