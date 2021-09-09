Полиция в Краснодаре задержала жителя КБР, более 20 лет скрывавшегося за дезертирство

НАЛЬЧИК, 9 сентября. /ТАСС/. Житель Кабардино-Балкарии (КБР), 20 лет находящийся в федеральном розыске за дезертирство, задержан в Краснодаре. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе МВД по КБР.

"В Краснодаре в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД по КБР совместно с коллегами из УМВД России по г. Краснодару задержали 39-летнего жителя города Прохладного, который 20 лет находился в федеральном розыске за дезертирство", - говорится в сообщении.

В ходе предварительного расследования установлено, что в мае 2000 года мужчина был призван на военную службу и проходил ее в войсковой части в городе Наро-Фоминске Московской области в должности стрелка и в звании рядового. Но уже в июле того же года он самовольно оставил расположение части и скрылся.

"В отношении дезертира военной прокуратурой Наро-Фоминского гарнизона было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 337 "Самовольное оставление части или места службы" УК РФ",- добавили в ведомстве.

В августе 2013 года в связи с обращением матери разыскиваемого по решению суда его объявили умершим. Полицейские установили, что мужчина скрывался на территории Московской области и Краснодарского края. Подозреваемого передали в военно-следственный отдел СК России по Краснодарскому гарнизону.