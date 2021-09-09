Водителя, сбившего в Воронеже коляску с ребенком, приговорили к семи годам колонии

ТАСС, 9 сентября. Ленинский районный суд Воронежа в четверг приговорил к семи годам заключения в колонии общего режима жителя города, который в августе 2020 года, управляя легковым автомобилем, сбил женщину с коляской, в результате чего четырехмесячная девочка умерла в больнице. Об этом ТАСС сообщил адвокат осужденного Андрей Чернов.

"Его приговорили к семи годам колонии общего режима, штрафу в размере 1 млн рублей. Также на три года запрещено управлять автомобилем", - сказал Чернов, отметив, что намерен обжаловать приговор.

Как сообщалось, вечером 13 августа 2020 года в Воронеже на улице Ворошилова легковой автомобиль ВАЗ-2105 наехал на женщину, которая переходила дорогу с коляской вне пешеходного перехода. Женщина не пострадала, ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован и умер в больнице. Следственное управление СК РФ по Воронежской области возбудило уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").