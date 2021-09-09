Полиция нашла водителя грузовика, в ДТП с которым на Ставрополье двое погибли

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Установлено местонахождение грузового автомобиля, водитель которого стал участником смертельного ДТП на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что вечером 8 сентября в Александровском округе произошла авария: в двигающийся впереди грузовик, не выдержав безопасной дистанции, въехал водитель легкового автомобиля. От полученных травм погиб пожилой водитель и пассажирка, 10-летняя девочка, которая в момент ДТП находилась на заднем пассажирском сидении, с травмами доставлена в больницу. Водитель грузового автомобиля место происшествия покинул.

"Разыскные мероприятия проводились всю ночь. Был установлен регистрационный знак грузового транспортного средства и личность водителя. Им оказался 44-летний житель Георгиевского городского округа, который пояснил, что в пути, как он решил, у него произошла разгерметизация колеса на прицепе. Так как дорога шла в гору, останавливаться он не стал, продолжил движение", - говорится в сообщении.

По словам водителя, он не знал о том, что произошло ДТП. По данным пресс-службы, в настоящее время водитель опрашивается. Ему грозит административное наказание по ст. 12.27 КоАП РФ - оставление места ДТП, участником которого он являлся.

По факту происшествия проводится проверка.