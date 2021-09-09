СК начал доследственную проверку по факту взрыва газа в квартире в Марий Эл

ТАСС, 9 сентября. Следователи начали доследственную проверку по факту взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Марий Эл, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"9 сентября 2021 года в квартире малоэтажного жилого дома в Звениговском районе Республики Марий Эл в результате хлопка газовоздушной смеси двое жителей квартиры получили ожоги. По данному факту следственными органами СК РФ по республике проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает.

Ранее ТАСС в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения сообщали, что медики оценивают состояние пострадавших в четверг в результате взрыва газа в жилом доме в республике Марий Эл как средней тяжести.

В четверг днем в поселке Красногорский в двухподъездном 16-квартирном доме произошел взрыв газа, взрывной волной в квартире выбило дверной и оконный проем. Пострадали двое совершеннолетних, мужчина и женщина. Эвакуация остальных жителей не потребовалась.