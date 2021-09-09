В Румынии произошли четыре землетрясения магнитудой от 2,5 до 3,5

БУХАРЕСТ, 9 сентября. /ТАСС/. Четыре подземных толчка магнитудой от 2,5 до 3,5 были зарегистрированы в Румынии в четверг. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По его информации, самый сильный из толчков зарегистрирован в 08:10 (местное время совпадает с московским). Эпицентр располагался в 46 км от города Брашов (население около 276 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 3 км. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Румыния - страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки случаются здесь регулярно, как правило, в сейсмической зоне Вранча. Только в августе в стране было зарегистрировано 18 подземных толчков магнитудой от 2 до 4,1. Самое сильное землетрясение магнитудой 4,7 в этом году произошло 26 мая, оно ощущалось и в Бухаресте.