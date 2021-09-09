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В Сочи загорелся жилой дом

Площадь возгорания составляет 300 кв. метров

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание в жилом доме в поселке Дагомыс в Лазаревском районе Сочи. Площадь пожара составляет 300 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании по адресу: Сочи, Лазаревский район, Барановское шоссе. Установлено, что произошло возгорание в жилом доме на площади 300 кв. метров", - говорится в сообщении.

На месте работают 18 человек личного состава, задействованы 6 единиц техники.

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