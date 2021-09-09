Суд Казани арестовал еще двух фигурантов дела финансовой пирамиды Finiko

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Суд Казани отправил в СИЗО до 7 ноября еще двух фигурантов дела финансовой пирамиды Finiko. Об этом ТАСС рассказал источник, приближенный к материалам дела

"Вахитовский районный суд Казани 9 сентября арестовал до 7 ноября двух новых фигуранток дела финансовой пирамиды Finiko Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву, привлекавших в пирамиду вкладчиков", - сказал источник.

Ранее суд отправил в СИЗО личного помощника организатора финансовой пирамиды Finiko Ильгиза Шакирова до 28 сентября.

Одним из первых задержанных по делу Finiko стал сооснователь финансовой пирамиды Кирилл Доронин. Его задержали 30 июля, он находится в СИЗО. 31 августа Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал еще трех сооснователей Finiko: Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича. Всем четверым грозит до 10 лет заключения.

Надзорное ведомство установило, что с августа 2019 по декабрь 2020 года сооснователи Finiko привлекали деньги в финансовую организацию "под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках". Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. Злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

В июле появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои средства из личного кабинета, а аккаунты пользователей оказались недоступны. Сумма ущерба от деятельности компании Finiko в некоторых регионвх России и Венгрии превышает 250 млн рублей. На сегодняшний день поступило более 2 600 заявлений от пострадавших вкладчиков.