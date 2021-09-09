СК возбудил дело после выявления признаков ожога глаз у кадетов нижегородской школы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после выявления признаков светового ожога слизистых глаз у учащихся кадетской школы в Нижнем Новгороде, сообщается в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами СК России по Нижегородской области по факту выявления признаков светового ожога слизистых глаз у учащихся в ГБОУ "Нижегородская кадетская школа" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 7 сентября в классе при кадетах включили бактерицидный облучатель, а потом у них выявили признаки светового ожога слизистых глаз первой степени. Как полагают следователи, неустановленные должностные лица вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей допустили халатность, которая привела к травмированию детей.

Ранее в СК сообщили, что признаки ожога выявили у 12 учащихся.

В Министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области сообщали, что по этому факту проводится служебное расследование. В областном Минздраве добавили, что офтальмологи осмотрели 17 учащихся, их состояние не вызывает опасений и не требует госпитализации.