Поисково-спасательные работы после взрыва газа в жилом доме в Ногинске завершены

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, где погибли семь человек, завершены. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"В данный момент поисково-спасательные работы завершены. Все завалы разобраны", - сказал собеседник агентства. По его словам, решение о возможности жильцам дома возвращаться в свои квартиры еще не принято.

Взрыв газа произошел в среду утром в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома на улице 28 Июня в Ногинске. В результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи. Погибли семь человек. По данным областного главка МЧС, одна из погибших - это девочка-подросток. Пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Шесть человек госпитализированы.

Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, его причиной могла стать утечка газа, оставленного включенным на ночь для обогрева квартиры. По факту взрыва газа СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.