СК проверит информацию об издевательствах подростка над бездомным в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Следователи приступили к проверке информации, ранее появившейся в СМИ, об издевательствах 16-летней девушки над бездомным. Об этом журналистам сообщили в Следственном управлении СК России по Ленинградской области.



"В средствах массовой информации сообщалось об издевательствах 16-летней над бездомным мужчиной в Кировском районе Ленинградской области. По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

9 сентября региональные СМИ сообщали о появлении видео в соцсетях, на котором девушка подожгла бороду бездомному мужчине.