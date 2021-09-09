{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК проверит информацию об издевательствах подростка над бездомным в Ленобласти

На появившемся в соцсетях видео видно, как девушка подожгла бороду бездомному мужчине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Следователи приступили к проверке информации, ранее появившейся в СМИ, об издевательствах 16-летней девушки над бездомным. Об этом журналистам сообщили в Следственном управлении СК России по Ленинградской области.

"В средствах массовой информации сообщалось об издевательствах 16-летней над бездомным мужчиной в Кировском районе Ленинградской области. По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

9 сентября региональные СМИ сообщали о появлении видео в соцсетях, на котором девушка подожгла бороду бездомному мужчине.

Теги
РоссияЛенинградская область
СК возбудил дело после выявления признаков ожога глаз у кадетов нижегородской школы
Признаки ожога выявили у 12 учащихся
Читать полностью