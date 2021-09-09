Тропический шторм "Олаф" у побережья Мексики усилился до урагана

ТАСС, 9 сентября. Циклон "Олаф" у побережья Мексики в четверг усилился до урагана первой категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, предупреждение об урагане объявлено для некоторых районов штата Нижняя Калифорния Южная, расположенного на западе Мексики. В регионе в ближайшие 36 часов ожидаются резкий ветер, штормовые волны и сильные дожди.

На данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 33,3 м/с. Ураган находится на расстоянии около 250 км к юго-востоку от города Кабо-Сан-Лукас и движется на северо-запад со скоростью примерно 11 км/ч.