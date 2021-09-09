Напавшему на филиал Банка Грузии мужчине предъявлено обвинение в совершении теракта

ТБИЛИСИ, 9 сентября. /ТАСС/. Грузинское МВД возбудило уголовное дело против мужчины, напавшего на Банк Грузии в городе Кварели (край Кахети), по трем статьям уголовного кодекса, в том числе по обвинению в совершении террористического акта. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства.

"МВД по обвинению в нападении на один из филиалов Банка Грузии в Кварели, захвате заложников в террористических целях и противоправном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия задержало одного человека - Ш. М., 1972 года рождения. <...> Возбуждено уголовное дело по статьям 236 (противоправные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия), 323 (террористический акт) и 329 (захват заложника в террористических целях)", - указывается в тексте.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Грузинским СМИ удалось выяснить личность нападавшего. Им является местный житель Шалва Меликишвили. Согласно предварительной версии, в момент совершения преступления он находился под воздействием алкоголя и держал в руках гранату, которая не была приведена в боевую готовность.

Злоумышленник ворвался в банк в четверг днем. По информации МВД, он взял в заложники 13 человек, среди которых были как сотрудники, так и клиенты финансового учреждения. В ходе переговоров людей удалось освободить, после чего стражи порядка задержали подозреваемого. На протяжении нескольких часов территория, прилегающая к банку, была полностью оцеплена и строго охранялась полицией. К операции по освобождению заложников и задержанию злоумышленника пришлось подключить силы специального назначения. К концу дня в Кварели прибыл глава МВД Вахтанг Гомелаури, который присутствовал при опросе потерпевших и допросе задержанного.