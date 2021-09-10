Штормовое предупреждение продлили в четырех районах Магаданской области

ТАСС, 10 сентября. Спасатели объявили на пятницу экстренное предупреждение в четырех районах Магаданской области в связи с прогнозируемым штормовым ветром, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

Ранее в этих же четырех районах было объявлено предупреждение на 9 сентября.

"Объявлено экстренное предупреждение на 10 сентября 2021 года. Существует вероятность возникновения ЧС до муниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, нарушениями автомобильного сообщения, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением и деформацией слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций", - рассказали в центре.

По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в течение дня в Ольском, Среднеканском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах ожидается штормовой ветер с порывами до 20 м/с.

Сейчас там облачно. Осадков нет, скорость ветра составляет около 7 м/с.