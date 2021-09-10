В Колумбии в результате нападения на полицейский патруль погиб один человек

БОГОТА, 10 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб, четверо пострадали в результате нападения на полицейский патруль в городе Кукута на северо-востоке Колумбии. Об этом сообщил в четверг глава полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас.

"Погибла одна женщина, четыре пострадали, в том числе две сотрудницы дорожной полиции, в результате взрыва, целью которого был патруль, который выполнял работы по наблюдению", - написал он в Twitter. Полиция разыскивает виновных.

В среду президент Колумбии Иван Дуке заявил, что у властей есть информация о возможной подготовке нападений на полицейские посты в годовщину смерти местного жителя Хавьера Ордоньеса. В ночь на 9 сентября 2020 года полицейские при задержании повалили мужчину на землю и применили против него электрошокер. Несмотря на то, что задержанный просил их остановиться, полицейские продолжали наносить удары током. Позже мужчина умер в больнице.

Смерть Ордоньеса привела к волне протестов и беспорядков, в ходе которых 13 человек погибли и более 400 пострадали.