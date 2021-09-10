Загрязнение Енисея нефтепродуктами выявили под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Масляное пятно выявлено на Енисее в районе деревни Худоногово в 30 км от Красноярска, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе краевого главка МЧС.

"Обнаружено масляное пятно площадью 25 кв. м. Группой краевого государственного казенного учреждения "Спасатель" проведена обработка места скопления нефтепродуктов сорбентом на общей площади 300 кв. м, израсходовано 15 кг биоразлагаемого сорбента", - сообщили в пресс-службе, добавив, что утилизации будут продолжены.

Источник загрязнения не установлен.