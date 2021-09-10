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В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 4,5

Его зафиксировали в Нижнеудинском районе недалеко от границы с Тувой

ИРКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Третье за неделю землетрясение произошло в Иркутской области, его магнитуда составила 4,5, сообщается в пятницу на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Оперативное сообщение о сейсмическом событии: широта - 53,17, долгота - 99,06, магнитуда - 4,5. Интенсивность сотрясений в эпицентре: 5,6 балла", - говорится в сообщении.

Согласно координатам, землетрясение произошло в Нижнеудинском районе недалеко от границы с Тувой. В пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области ТАСС сообщили, что обращений в связи с землетрясением не поступало.

6 сентября землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе Восточных Саян на границе Иркутской области и Республики Тыва. 7 сентября было зафиксировано землетрясение магнитудой 5 в Нижнеудинском районе. Сообщений о пострадавших не поступало.

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