Прокуратура проверит сообщение о разливе гудрона в водоохранной зоне Ангары в Приангарье

ИРКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура организовала выезд на территорию водоохранной зоны реки Ангары в деревне Бурдаковка Иркутской области, где, по сообщениям СМИ, произошел разлив гудрона. Об этом в пятницу сообщила ТАСС старший помощник байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.

Ранее в группе в социальной сети "Инцидент. Иркутск" была опубликована информация, что на 35 км Байкальского тракта вблизи деревни Бурдаковка, в лесу у залива реки Ангары на территории водоохранной зоны был найден гудрон. Автор сообщает о "немалой" площади разлива. Поблизости от этого места на шли дорожные работы.

"Прокуратурой организован выезд на место контролирующих органов для выяснения обстоятельств и причин произошедшего загрязнения природы", - сообщила собеседница агентства.

Она добавила, что, если факт загрязнения подтвердится, специалисты возьмут пробы и установят причину произошедшего.