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Прокуратура проверит сообщение о разливе гудрона в водоохранной зоне Ангары в Приангарье

В соцсетях ранее появилась информация, что на 35 км Байкальского тракта около деревни Бурдаковка, в лесу у залива реки был обнаружен гудрон

ИРКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура организовала выезд на территорию водоохранной зоны реки Ангары в деревне Бурдаковка Иркутской области, где, по сообщениям СМИ, произошел разлив гудрона. Об этом в пятницу сообщила ТАСС старший помощник байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.

Ранее в группе в социальной сети "Инцидент. Иркутск" была опубликована информация, что на 35 км Байкальского тракта вблизи деревни Бурдаковка, в лесу у залива реки Ангары на территории водоохранной зоны был найден гудрон. Автор сообщает о "немалой" площади разлива. Поблизости от этого места на шли дорожные работы.

"Прокуратурой организован выезд на место контролирующих органов для выяснения обстоятельств и причин произошедшего загрязнения природы", - сообщила собеседница агентства.

Она добавила, что, если факт загрязнения подтвердится, специалисты возьмут пробы и установят причину произошедшего.

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