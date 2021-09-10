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Ураган "Олаф" ударил по мексиканскому штату Нижняя Калифорния Южная

Сведений о разрушениях или пострадавших не поступало

МЕХИКО, 10 сентября. /ТАСС/. Ураган "Олаф" поздно вечером в четверг достиг территории штата Нижняя Калифорния Южная. Об этом сообщила в Twitter Национальная метеорологическая служба.

"Информируем, что эпицентр урагана "Олаф" находится над землей в районе Лос-Кабос", - говорится в записи. Пока неизвестно, усилился ли зародившийся над Тихим океаном циклон до второй категории по шкале Саффира - Симпсона. Сведений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее в четверг в регионе был введен высший уровень тревоги в связи с приближением циклона. Власти объявили об отмене занятий в школах в очном формате 10 сентября и приостановке работы государственных учреждений.

В ночь на 21 августа ураган третьей категории "Грейс" ударил по штату Веракрус на востоке Мексики. Жертвами циклона стали не менее 11 человек, в том числе шестеро членов одной семьи, погибших при сходе оползня на жилой дом. Разгул стихии временно оставил без энергоснабжения почти 870 тыс. пользователей в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла, Сан-Луис-Потоси и Тласкала.

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