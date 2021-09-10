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Режим КТО ввели на отдельных участках Буйнакского района Дагестана

По данным оперативного штаба региона, он действует с 04:55 10 сентября. В районе отрабатывают оперативную информацию о возможном передвижении и местонахождении боевиков
© Национальный антитеррористический комитет (НАК)/ТАСС, архив

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) ввели на отдельных участках Буйнакского района Дагестана, сообщили ТАСС в оперативном штабе республики.

"Принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 04:55 10 сентября 2021 года на отдельных участках Буйнакского района", - сказал собеседник.

По его словам, в зоне действия режима будут введены некоторые ограничения: паспортный контроль, досмотр автотранспорта и др.

Источник ТАСС в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в районе идет отработка оперативной информации о возможном передвижении и местонахождении боевиков.

"Мероприятия в рамках КТО проходят в границах между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская", - добавил собеседник.

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