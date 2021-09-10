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Лесные пожары в России

Возгорание лесной подстилки возле Геленджика ликвидировали

Площадь пожара составила 3,7 га

ТАСС, 10 сентября. Возгорание лесной подстилки, которое произошло вечером в четверг на территории Геленджикского лесничества в районе села Криница, ликвидировано. Его площадь составила 3,7 га, говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 23:10 (мск) 09.09.2021 пожар локализован на площади 3,7 га. В 06:40 (мск) 10.09.2021 - ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Вечером в четверг поступило сообщение о возгорании лесной подстилки на территории Геленджикского лесничества в районе села Криница. Изначально площадь пожара составляла 1 га, но затем увеличилась до 3,7 га. Всего к ликвидации пожара привлекались 77 человек и 26 единиц техники, в том числе вертолет, который совершил шесть сбросов воды.

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РоссияЛесные пожары в РоссииКраснодарский край
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