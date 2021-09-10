Бывший вице-мэр Барнаула получил тюремный срок за взятки

ТАСС, 10 сентября. Железнодорожный районный суд Барнаула признал виновным бывшего вице-мэра города Сергея Демина в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 15,1 млн рублей, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

"Демин приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с назначением штрафа в размере 15,1 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями в органах местного самоуправления на четыре года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2019 году знакомый Демина оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя акционерного общества специализированный застройщик "Барнаулкапстрой", 100% акций которого принадлежит администрации Барнаула.

Как отметили в прокуратуре, после назначения на должность Демин и вновь назначенный руководитель потребовали у директора компании, возводящей многоквартирный дом по заказу АО "Барнаулкапстрой", незаконное вознаграждение в размере 15 млн рублей. После получения Деминым части взятки в размере 3,6 млн рублей он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В ноябре прошлого года суд признал бывшего директора АО "Барнаулкапстрой" Александра Канакова виновным в получении взятки на 3,6 млн рублей. Он приговорен к четырем годам колонии и 15 млн рублей штрафа.