В Оренбуржье два человека умерли, отравившись суррогатным алкоголем

ОРЕНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как два человека умерли и один госпитализирован из-за отравления суррогатным алкоголем в Соль-Илецке Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"По результатам проверки сообщения о смерти 26 и 29-летних жителей города Соль-Илецка, а также доставления в медицинское учреждение 52-летнего жителя Соль-Илецкого городского округа с отравлением суррогатным алкоголем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, один из потерпевших летом купил 10 литров спиртосодержащей жидкости, которую хранил у себя дома. В начале сентября он и двое его знакомых выпили эту жидкость и отравились. Двое из пострадавших спустя два дня умерли, а жизнь третьего удалось спасти медикам.

Следователи допросили выжившего. Также следователи узнали, кто привез суррогатный алкоголь из другого региона и продал его потерпевшим. Расследование уголовного дела продолжается.