В Дагестане ликвидировали двух боевиков

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Двое боевиков нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в Буйнакском районе Дагестана. Как сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), на месте перестрелки обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы и СВУ.

"Сегодня ночью, при проведении оперативно-разыскных мероприятий, связанных с поиском лиц, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности, органами безопасности в лесном массиве Буйнакского района Республики Дагестан были обнаружены два вооруженных бандита", - сообщает НАК.

Начальник республиканского УФСБ принял решение о введении режима КТО. Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. "В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, а в машине преступников - готовое к применению СВУ", - сообщили в НАК.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет. Сотрудники ФСБ проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.