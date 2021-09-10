В Петербурге задержали мужчину, который заманил к себе квартиру ребенка через соцсети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала жителя Санкт-Петербурга, в квартире которого обнаружили пропавшую ранее десятилетнюю девочку из Ленинградской области. До этого мужчина общался с девочкой в социальных сетях, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

"Злоумышленник доставлен в полицию. В ближайшее время он будет передан в следственные органы", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, сообщение о пропаже девочки в Ленинградской области поступило от ее родителей 9 сентября, она не вернулась домой из школы. В процессе поисков девочки были изучены ее аккаунты в соцсетях. Оказалось, что она уже некоторое время вела переписку с 33-летним мужчиной, который проживает в Красносельском районе Петербурга.

"По месту его жительства оперативно были направлены сотрудники уголовного розыска. Войдя в квартиру, они обнаружили разыскиваемого ребенка. По предварительным данным, злоумышленник угрожал и приставал к девочке, но благодаря оперативным действиям полицейских не успел причинить вред ребенку, который передан родителям", - отмечается в сообщении.