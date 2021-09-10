С начала года в Москве почти на 18% сократилось количество ДТП с нетрезвыми водителями

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Число ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось с начала года в Москве почти на 18%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"По итогам 8 месяцев 2021 года отмечается снижение количества ДТП с участием водителей с признаками опьянения на 17,9%. Количество погибших и пострадавших в дорожных авариях по вине нетрезвых водителей также сократилось на 39,2% и 14,7% соответственно", - говорится в сообщении.

В управлении также отметили, что несмотря на принимаемые сотрудниками Госавтоинспекции Москвы меры, количество привлекаемых к административной ответственности водителей автомобилей по причине управления транспортным средством в состоянии опьянения остается достаточно велико. "Так, за указанный период за данное правонарушение привлечен к ответственности 8 181 водитель, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования - 7 960. В отношении 996 водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде", - отметили в пресс-службе.

Также в ГИБДД напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное нетрезвое вождение наступает уголовная ответственность.