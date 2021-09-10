В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Мужчину из Ленинградской области задержали по обвинению в убийстве военнослужащего в 1995 году в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом журналистам сообщили в СК РФ.

"В Санкт-Петербурге мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, совершенном весной 1995 года", - говорится в сообщении.

Как пояснили в комитете, следственными органами по Петербургу проводится систематическая работа по раскрытию преступлений прошлых лет. Так, в производстве следственного отдела по Адмиралтейскому району города находится уголовное дело, возбужденное еще 7 мая 1995 года по признакам преступления, предусмотренного ст. 103 УК РСФСР ("Умышленное убийство"). В ходе постоянной работы по этому делу вновь были изучены материалы, передопрошены свидетели, проанализированы заключения экспертов, составлен новый план расследования. В результате в Гатчине был задержан 53-летний мужчина, который в ходе допроса дал признательные показания.

По версии следствия, обвиняемый в ночь на 7 мая 1995 года в ходе конфликта нанес два удара ножом ранее незнакомому ему военнослужащему и скрылся с места происшествия. Мужчине было предъявлено обвинение в совершении данного преступления. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.