Сильный пожар произошел на металлургическом предприятии во Франции

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти департамента Арьеж на юге Франции сообщили о сильном пожаре на металлургическом предприятии Aubert&Duval в коммуне Памье. Власти опасаются возможного выброса токсичных веществ, однако пока эвакуация жителей прилегающих к заводу районов не объявлялась.

"Сегодня утром в здании площадью 400 кв. м на территории завода Aubert&Duval в Памье загорелся бак с кислотой. Пожар охватил всю постройку, персонал был эвакуирован", - говорится в Twitter префектуры департамента.

Местных жителей в радиусе 200 м от завода попросили не покидать свои дома, остальных горожан призвали воздержаться от поездок, чтобы не мешать действиям экстренных служб. "Въезд в Памье закрыт. Никаких эвакуационных мероприятий в городе к настоящему моменту не планируется", - заявили власти.

В соцсетях уже появились видео с места событий, где над заводом поднимается густое черное облако дыма. Некоторые очевидцы сообщили, что почувствовали першение в горле.