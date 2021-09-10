В Волгограде подросток протаранил ограждение школы на машине

ВОЛГОГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Полицейские Волгограда установили личность и задержали водителя автомобиля, протаранившего ограждение учебного заведения и скрывшегося с места ДТП. Им оказался 16-летний подросток, на него составлено три материала об административных правонарушениях, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по Волгограду установили личность водителя легкового автомобиля, совершившего ДТП и скрывшегося с места происшествия. Им оказался 16-летний подросток. В его отношении составлены материалы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством"), ст. 12.33 КоАП РФ ("Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений"), ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ ("Остановка или стоянка транспортного средства на тротуаре")", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе регионального МВД уточнили, что сообщение о наезде автомобиля ВАЗ-2105 на школьное ограждение поступило накануне. По словам подростка, он пробил колесо и наехал на забор, не справившись с управлением, а затем, испугавшись, скрылся. Ранее в соцсетях сообщалось, что автомобиль протаранил забор гимназии № 12 Волгограда.

"В связи с тем, что правонарушитель не достиг совершеннолетия, он не имеет права управления транспортным средством, однако он все равно понесет административную ответственность по нескольким статьям", - добавили в пресс-службе.