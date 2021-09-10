Новосибирский суд оштрафовал экс-замначальника отдела полиции за взятку новогодней елкой

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области приговорил к штрафу в 250 тыс. рублей с лишением на один год права занимать должности в правоохранительных органах бывшего замначальника отдела полиции за взятку новогодней елкой. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, иного имущества за общее покровительство по службе, совершенное в значительном размере). <…> Суд приговорил Олега Юферова к штрафу в размере 250 тыс. рублей с лишением на 1 год права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти в указанных органах", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что с декабря 2020 года до 3 января 2021-го заместитель начальника отдела полиции "Верх-Тулинский" Олег Юферов за общее покровительство и непривлечение к административной ответственности гражданина по ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательства без регистрации или лицензии) и другие незаконные действия потребовал от него елку. Стоимость дерева составила 5 тыс. рублей. Кроме того, по договоренности с Юферовым мужчина передал сотруднику полиции взятку в размере 33 тыс. рублей за общее покровительство и создание благоприятных условий незаконной деятельности гражданина, который хотел на территории муниципального образования организовать "точки" по продаже елок и пиротехники.