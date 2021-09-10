В Волгограде приостановили работу батутного центра

ВОЛГОГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания не отвечающим требованиям безопасности услуг батутным центром в Волгограде, в котором 11-летняя девочка получила тяжкие травмы. Деятельность детского игрового клуба приостановлена, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник.

"Следственным отделом по Тракторозаводскому району следственного управления СК РФ по области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Деятельность детского игрового клуба, осуществлявшего свою деятельность в отсутствие каких-либо разрешительных документов, приостановлена", - сказала она.

По информации ведомства, 11-летняя пострадавшая во время отдыха на детском празднике прыгала на батутах и получила травму - закрытый перелом большеберцовой и малоберцовой костей правой голени со смещением костных отломков и кровоизлиянием в сустав. Девочку госпитализировали. Более полугода она проходила лечение и сейчас нуждается в реабилитации.

"Установлено, что присутствующие на мероприятии несовершеннолетние не были проинформированы надлежащим образом о правилах поведения на расположенных в центре батутах неустановленного вида, не ознакомлены с техникой безопасности при осуществлении прыжков, за детьми отсутствовал надлежащий контроль со стороны персонала", - добавила Рудник.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица, к нему причастные.