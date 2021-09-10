Суд приговорил Марию Алехину к году ограничения свободы по делу о санитарных нормах

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Преображенский районный суд Москвы приговорил к одному году ограничения свободы участницу группы Pussy Riot Марию Алехину по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Алехину виновной по ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Подстрекательство к нарушению санитарных норм") и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы", - сказали в суде.

Алехиной установлены следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания с 22:00 до 06:00, не изменять место жительства, работы или учебы без согласия соответствующего госоргана, не выезжать за пределы Москвы, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в них, являться в специализированный госорган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц для регистрации.

Ранее прокурор требовал назначить ей два года ограничения свободы.

Некоторым обвиняемым в нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве ранее уже вынесены приговоры: 2 августа к штрафу в размере 100 тыс. рублей был приговорен Дани Акель, активистка Любовь Соболь и пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш приговорены к 1,5 года ограничения свободы каждая, на 1 год лишения свободы условно был осужден Олег Навальный. Координатор московского штаба Навального (организация "Штабы Навального" признана в РФ экстремистской) Олег Степанов, муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила Штейн и активист ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Николай Ляскин осуждены на год ограничения свободы каждый. Помимо них, по делу также проходит глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева.