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Экс-главу района Тюменской области освободили от наказания по делу о превышении полномочий

Юрий Батт обвинялся в превышении полномочий

ТЮМЕНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Тобольский городской суд вынес решение освободить от наказания экс-главу Тобольского района Тюменской области Юрия Батта по делу о превышении полномочий, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Освобожден от наказания в связи истечением срока давности", - сказали в пресс-службе.

Весной 2018 года бывший глава района подписал два распоряжения о разрешении коммерческой организации на использование земель особо охраняемой природной территории - "Абалакского природно-исторического комплекса" - для складирования добытого песка. После проведенных работ коммерческой организацией были нарушены технологии добычи и складирования песка, также по участку ездила техника, что запрещено.

Уголовное дело в отношении чиновника возбудили в ноябре 2019 года. По мнению следствия, из-за действий Юрия Батта был уничтожен плодородный слой почвы на площади около 91 тыс. кв. м, причиненный ущерб оценивается в сумму около 2,3 млрд рублей.

Батт являлся главой Тобольского района с 16 сентября 2010 года, был переизбран на пост 1 ноября 2017 года, но покинул его по собственному желанию 14 января 2020 года.

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