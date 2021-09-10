В лесах Нижегородской области сняли режим ЧС

ТАСС, 10 сентября. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в августе в лесах Нижегородской области в связи с распространением природных пожаров с территории Мордовии, сняли. Соответствующий указ губернатора Глеба Никитина опубликовали в пятницу на официальном портале правовой информации.

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"Отменить на территории Нижегородской области режим чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров", - говорится в документе. Отмечается, что режим ЧС в лесах также снят на территории ЗАТО город Саров.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на пострадавшей от пожаров 2010 года территории, где остался валежник. Из-за жаркой и засушливой погоды, а также порывистого ветра огонь быстро распространился по территории заповедника и приблизился к Нижегородской области и закрытому городу Сарову, в котором находится Российский федеральный ядерный центр. В Нижегородской области и Мордовии 24 августа был введен режим межрегиональной чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.