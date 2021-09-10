СК возбудил дело по сообщениям об отравлении семьи арбузом

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщениям СМИ об отравлении семьи арбузом, в результате которого умерли пожилая женщина и ее внучка. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По поручению руководителя ГСУ СК по Москве Андрея Стрижова, по информации, размещенной в СМИ, об отравлении семьи на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека")", - сказала она. По предварительной информации, 9 сентября мать, бабушка и 15-летняя девочка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. По данным СМИ, пожилая женщина и девочка умерли. "В настоящее время для получения объективной и достоверной информации следователи выехали в больницу", - добавила Иванова.

Столичная прокуратура ткже проводит проверку. "Прокуроры проверят все обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении. Проверку проводит Люблинская межрайонная прокуратура.