Гражданина Узбекистана подозревают в попытке убийства шести человек в Тверской области

ТАСС, 10 сентября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана. Его подозревают в попытке убийства сожительницы и ее пятерых детей в Бежецком районе Тверской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Узбекистан 1972 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. п. "а, в, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, среди которых малолетние, совершенное общеопасным способом")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По версии следствия, поздним вечером 8 сентября мужчина выпил и поссорился с сожительницей. Дождавшись, пока она и ее пятеро детей уснут, злоумышленник поднялся на чердак дома и поджог его, рассчитывая на гибель тех, кто остался в помещении. Однако одна из девочек заметила огонь, разбудила маму и других детей, затем им всем удалось выбраться из дома живыми. Здание полностью сгорело.

Следователи Следственного комитета и сотрудники МВД задержали подозреваемого, уже допросили его и продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.