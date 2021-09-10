Суд в Казани арестовал водителя, который сбил сотрудника ГИБДД

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Суд Казани до 4 ноября арестовал водителя, который сбил сотрудника ГИБДД. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Вахитовский районный суд города Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу водителю Mercedes, совершившему наезд на сотрудника ГИБДД. Представитель прокуратуры - прокурор Вахитовского района города Казани Артур Абуталипов поддержал ходатайство следователя. Мужчину заключили под стражу до 4 ноября", - сообщили в прокуратуре.

Инцидент произошел 4 сентября. Инспектор ДПС остановил автомобиль и обнаружил у водителя внешние признаки алкогольного опьянения, инспектор потребовал его выйти из транспортного средства, но мужчина отказался и начал движение. При попытке задержания нарушитель протащил полицейского несколько метров и попытался скрыться с места происшествия.

После произошедшего Следственный комитет РФ по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело в отношении водителя.