Мосгортранс подал иск к обвиняемому в перекрытии дорог в Москве на незаконной акции

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мосгортранс подал иск к фигуранту дела о перекрытии дорог на несогласованной акции 23 января в Москве Глебу Марьясову на сумму свыше 1,2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Захватов.

"В рамках уголовного процесса над моим подзащитным Марьясовым Мосгортранс подал иск на сумму свыше 1,2 млн рублей. Истец заявляет, что Мосгортранс по заявке столичного ГУ МВД предоставил для перевозки личного состава 67 автобусов ЛиАЗ. В результате предприятию якобы были причинены убытки в виде задержки движения транспортных средств. С исковыми требованиями мы, конечно, не согласны", - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что столичный метрополитен подал иск к Марьясову на сумму свыше 1,5 млн рублей.

По версии следствия, на незаконной акции 23 января несколько граждан перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве. В результате было остановлено дорожное движение и блокированы транспортные коммуникации. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Марьясов стал первым обвиняемым по этому делу, вину он не признает.