В Ленобласти за незаконную рубку леса задержали двоих мужчин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Директора и мастера коммерческого предприятия задержали по делу о незаконной рубке леса в Ленинградской области. Ущерб от их деятельности составил более 60 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции Главка изобличили двух местных жителей в незаконной вырубке леса. Ущерб составил более 60 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере организованной группой"). Задержанными оказались 32-летний директор и 33-летний мастер коммерческого предприятия. Они в период с декабря 2020 по март 2021 года, действуя в составе преступной группы, на территории кварталов Новинского, Капшинского участковых лесничеств Тихвинского лесничества Ленинградской области, осуществили незаконную рубку леса.