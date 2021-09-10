Водитель грузовика, столкнувшегося c военными автобусами в Подмосковье, осужден на 5 лет

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Водитель грузовика Игорь Гавриков, столкнувшийся с четырьмя военными автобусами в Подмосковье в январе, приговорен к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - сообщили в СК.

Следствие и суд установили, что 11 января Гавриков за рулем грузовика нарушил правила дорожного движения и на участке 28-го км автомагистрали М-9 "Балтия" столкнулся с четырьмя военными автобусами, в которых находились 100 военнослужащих. В результате аварии четверо военнослужащих погибли на месте, шестеро пострадали.

В рамках уголовного дела проведены необходимые экспертизы, получены показания свидетелей, проанализированы вещественные доказательства, сведения о прежних нарушениях правил дорожного движения обвиняемым. "Следствием опровергнуты версии, выдвинутые стороной защиты, и установлены обстоятельства произошедшего, свидетельствующие о том, что причиной указанного ДТП стало нарушение Гавриковым правил дорожного движения", - добавили в СК.